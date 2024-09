Tradito dal panino | Addio Vittorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Folla ieri in Collegiata per salutare Vito, così era conosciutoRenato De Marzi, 44 anni, morto soffocato da unsugli spalti al Palio delle Contrade. E numerosi erano anche i contradaioli presenti alle esequie celebrate da don Remo Bracelli. Tantissime le persone che hanno voluto salutarlo. Con il nome di Poldo Vito faceva parte dei City Angels di Sondrio che in divisa e occhi lucidi lo hanno salutato. Presenti anche tante ginnaste della Sondrio Sportiva vicine alla storica insegnante, Noemi Bordoni, mamma di Vito. "Prego il Signore di accoglierti come tu accoglievi le persone, con generosità e simpatia". S.B.