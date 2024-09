Topi e sporcizia al Parco del Mercatello | la denuncia di un lettore

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Non a tutti, hanno convinto i lavori di restyling didel. "Se prima il ponte era meta obbligata per scolaresche in gita che talvolta potevano fermarsi ad ammirare alcune rane, ora la fauna in cui è possibile imbattersi è rappresentata da un topo che cammina lungo alcuni tubi