Tony Blair | Guerra alle autocrazie è necessaria per la difesa dei valori dell’Occidente ma gli statisti la eviterebbero

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) In un bell’articolo recente di Foreign Affairs si sottolinea come lasia sempre evitabile. Essa è il risultato delle azioni concrete di determinate personalità. La competizione tra l’impero britannico e la potenza in ascesa tedesca dal 1870 al 1914 ha reso inevitabile la primamondiale