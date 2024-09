The Family 2 anticipazioni dal 9 al 13 settembre | Aslan concede il divorzio a Devin

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 8 settembre 2024) Le prossime puntate di Thepromettono colpi di scena emozionanti. Il serial con K?vanç Tatl?tu?, già noto in Italia per Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale, continuerà con i nuovi episodi in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Di seguito, ledal 9 al 13. Da alcune settimane ormai, proseguono in streaming su Mediaset Infinity i nuovi appuntamenti di The(Aile). Il serial, andato in onda a partire dalle ore 14.45, dopo essere stato trasmesso alle 14.10 nelle precedenti settimane, proseguirà in esclusiva sulla piattaforma, in concomitanza con il debutto della seconda stagione. A metà tra dramma familiare e genere gangster, la dizi nasce come trasposizione turca del cult del piccolo schermo statunitense I Soprano (The Sopranos), targata HBO e trasmessa dal 1999 al 2007.