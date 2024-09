Terni canta d’autore un solo premio rimane in città | trionfa Sofia Bertolli con ‘Assomiglio a te’

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Una serata dedicata ai giovani talenti che si sono avvicendati sul palco di via Roma. Il contestha fatto registrare il sold out in termini di presenze, celebrando la musicautorale italiana e nato dalla decennale iniziativa di omaggio a Sergio Endrigo. In particolare il