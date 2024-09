Tennis | Sinner ‘oltre al campo c’è una vita dedico titolo a mia zia che non sta bene’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) New York, 8 set. (Adnkronos) – “Questoper me vuol dire tantissimo. L’ultimo periodo è stato davvero non facile, grazie al il mio team che mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Amo il, mi sono allenato tanto per questo palcoscenici, ma oltre ilc’è unae voglio dedicare questo mioa mia zia perchè non sta bene e non so quanto ancora rimarrà nella mia. E’ bellissimo poter condividere con lei questo momento positivo, è stata una persona importante nella mia. Auguro a tutti la salute ma è un augurio che non si può fare sempre”. Sono le parole commosse di Jannikdurante la premiazione dopo la vittoria agli Us Open.