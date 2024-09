Tennis la classifica femminile delle vincitrici slam all-time

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ecco ladi tutti i tempi. Serena Williams ha annunciato il ritiro fermandosi a quota 23, uno in meno dei 24 trionfi di Margaret Court e uno in più di Steffi Graf. Italia presente incon le due straordinarie imprese di Francesca Schiavone al Roland Garros del 2010 e di Flavia Pennetta agli Us Open del 2015. In grassetto lete ancora in attività.