Taylor Fritz | Due settimane straordinarie grazie anche ai miei coach del passato per aver reso questa giornata possibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Il più grande torneo mai disputato in carriera dasi chiude con la sconfitta in finale degli US Open contro Jannik Sinner, ma non c’è, e non può esserci, insoddisfazione per il californiano. Vero è che non è riuscito a sfruttare come voleva la sua chance, ma dalla sua parte c’è tanta fiducia che verrà nel prossimo futuro. Doverosi innanzitutto i ringraziamenti vari: “Sono state due, devo congratularmi con Jannik e il suo team per quello che stanno combinando. E’ troppo bravo. Devo ringraziare il mio team e la mia famiglia. Edel. Tutti loro hanno contribuito a fare sì chefosse“. C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA! Jannik Sinner padrone degli US Open, è secondo Slam per il n.1 incontrastato! E poi un altro ringraziamento arriva a chi lo ha sostenuto dall’inizio e fino alla fine: “al pubblico.