Starliner vuota è rientrata integra

(Di domenica 8 settembre 2024) La capsula Boeingsulla Terra senza astronauti a bordo e del tutto, ma ancora troppo presto per poter ipotizzare quando essa potrà volare nuovamente. La Nasa intende infatti avviare una serie di analisi per comprendere appieno l'origine dei malfunzionamenti riscontrati nel primo volo con persone a bordo, avvenuto il 5 giugno scorso. Da quel momento erano iniziati gli studi sulla perdita di gas, sull'anomalo riscaldamento delle baie motori e sul distacco di materiale isolante, ma in mancanza di sufficienti garanzie era stato deciso di farla rientrare senza astronauti. Cosìha lasciato la Stazione spaziale internazionale (Iss) venerdì sera (6 settembre), per atterrare nel Nuovo Messico poco dopo la mezzanotte di sabato 7.