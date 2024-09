Spal disastrosa in avvio poi il cuore non basta | la Lucchese passa 2-3 - LA CRONACA

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Un primo tempo a dir poco disastroso, una ripresa sicuramente più arrembante. Ma la somma delle due frazioni non porta nemmeno un punto in cascina alla. E non è una questione di matematica, quanto di puro calcio. Quello che, almeno per quanto riguarda la fase difensiva, i biancazzurri non