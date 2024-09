Sinner vince US Open il nuovo ranking Atp e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 8 settembre 2024) L'azzurro trionfa in finale, sesto titolo dell'anno e secondo trionfo nello Slam Jannikgli US2024, blinda il primo posto nelAtp e oggi 8 settembre intasca un assegno di 3,6 milioni di dollari con il trionfo in finale a New York contro lo statunitense Taylor Fritz. Il 23enne azzurro conquista