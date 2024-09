Sinner vince gli Us Open | è il primo italiano nella storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Con piantatischiena gli occhi di chi fu profeta in patria il braccio tremerebbe a chiunque, tranne Jannik. Resta quell’Andy Roddick in tribuna l’ultimo americano a conquistare Flushing Meadows nel 21 anni fa: Taylor Fritz paga un avvio choc e si piega all’azzurro in tre set: 6-3, 6-4, 7-5.il secondo Slam della carriera (e pure in stagione) spazza via le scorie del caso doping e riporta undi nuovo nel mondo delle ’prime volte’. La partita è a senso unico.scende in campo centrato: e già ilgame è travolgente. Mentre l’americano deve ancora capire cosa stia succedendo l’azzurro bagna subito col break l’incontro per il titolo. C’è che Taylor pare più sbiadito del tennista grintoso visto durante tutto il torneo. Percentuale di prime sotto i tacchi (38%) e seconde ben aggredibili da Jannik.