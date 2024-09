Sinner nella storia è il primo italiano a vincere agli Us Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Jannikha trionfatoUse ha conquistato il suo secondo Slam: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set, 6-3, 6-4, 7-5, sull'americano Taylor Fritz, in due ore e 17 minuti.è iltennistail torneo di Flushing Meadows, a New York.