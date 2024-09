Sinner in finale US Open Kyrgios provoca e insulta | rivolta social

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Un sondaggio per pungere Jannikprima delladegli UScontro Taylor Fritz e una battuta oscena su Anna Kalinskaya, la compagna dell'azzurro. Nickinsiste e accende X con i suoi tweet 'anti-Jannik'. Il tennista australiano, fermo da mesi per problemi fisici, fa parte dello staff dell'emittente Espn per il torneo che si chiuderà domani con lamaschile.è stato il tennista più critico dopo il caso doping che ha coinvolto, positivo in primavera al Clostebol – uno steroide anabolizzante – e non squalificato: l'inchiesta ha appurato che il numero 1 del mondo è risultato positivo per una contaminazione accidentale., dopo aver chiesto una squalifica di 2 anni per, da settimane pubblica tweet con allusioni relative all'azzurro e con le suezioni si attira le risposte piccate dei tifosi dell'altoatesino.