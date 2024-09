Sinner commosso dopo il trionfo | Questo titolo è per mia zia non so quanto vivrà ancora

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 8 settembre 2024) «per me vale tantissimo, l’ultimo periodo è stato molto difficile e pervoglio ringraziare al mio team che mi ha sostenuto ogni giorno». Queste le prime parole di Jannik, nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione degli Us Open,aver sconfitto Taylor Fritz in tre set in finale. «Amo il tennis, mi alleno tanto per arrivare a giocare in questi palcoscenici,