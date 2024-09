Si sgancia il rimorchio del veicolo | illeso il cavallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri mattina intorno alle 7.30, unche trasportava unè rimasto coinvolto in un incidente lungo la secante di Cesena in direzione di Rimini. Pare che durante la marcia ilsi siato dall’auto, finendo con il ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il, il quale era rimasto bloccato all’interno del vano. L’animale è rimastoed è stato trasportato al maneggio di destinazione utilizzando un altro mezzo idoneo dal conducente dell’auto e proprietario del, un 66enne anni rimasto. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale, per mettere in sicurezza la strada. L’intera carreggiata è stata chiusa al traffico per rimuovere ilincidentato con l’autogru dei vigili del fuoco.