Serie C 2024 25 | ufficiale il rinvio Entella-Ascoli per le forti piogge in Liguria si gioca domani alle 16 30

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) La forte pioggia che sta colpendo in queste ore laporta ladella sfida, valida per la terza giornata del girone B del campionato di/25. Il meteo è stato monitorato attentamente minuto per minuto, ma l’rta arancione in vigore a Chiavari ha costretto la Lega a disporre ildella partita. Il problema riguarda la possibile esondazione del fiume, che nel suo corso scorre vicina allo stadio comunale, casa dei biancoazzurri. Il match è stato programmato, lunedì 9 settembre,ore 16.30./25:ilper lein, si16.30 SportFace.