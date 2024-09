“Semplicemente Fiorella” | stasera in tv la festa di Fiorella Mannoia Con tanti amici sul palco

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 8 settembre 2024) Semplicementeè la grandemusicale in onda domenica 8 settembre in prima serata su Rai e su Raiplay per celebrare i 70 anni di. Dallo suggestivo scenario delle Terme di Caracalla a Roma un concerto-evento pieno die sorprese. Con una superband e una grande orchestra sinfonica. GlidisulA fare gli auguri alla star della musica italianaospiti, colleghi eche condividono la scena con lei: Claudio Baglioni, Ligabue, Alessandra Amoroso, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio, Elodie, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Paola Turci, Amara, Noemi, Ornella Vanoni, Edoardo Leo, Luca Barbarossa, Rocco Hunt, Frankie Hi-Nrg Mc, Danilo Rea, Francesco Gabbani, Tosca, Ron, Natty Fred.