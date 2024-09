Scozia McTominay in gol anche contro il Portogallo | decima rete nelle ultime 16 partite VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Scottnon si ferma più. Il nuovo centrocampista del Napoli, dopo aver trovato il gol nella scorsa partitala Polonia, ha realizzato ladel momentaneo 1-0 dellailin Nations League. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, lo scozzese è sbucato in area e di testa ha depositato in. Media gol mostruosa perin nazionale. Il centrocampista ha realizzato il suo decimo golsedicicon la sua nazionale. Numeri che testimoniano la crescita esponenziale del giocatore in zona gol (e il progressivo avvicinamento all’area): dal 2018 al 2022, ha realizzato una solacon la. Dal 2023 ad oggi ha messo a referto dieci reti.in golil16) SportFace.