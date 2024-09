Scontro tra due auto nell' Alta | tre persone ferite

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 8 settembre 2024) Intorno alle ore 1.40 della notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellana a Trebaseleghe per un incidente tra due, con treche sono rimaste.I fattiI pompieri, accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno