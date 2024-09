Sanità i timori dell' assessore Gianfreda | Allarmante fuga dei sanitari gli stipendi vanno adeguati

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) La scarsa partecipazione di candidati ai bandi per assumere personale medico e infermieristico è "". E per arginare questo fenomeno servonoe condizioni di lavoro migliori. Lo dice l'alle Politiche per la salute del Comune di Rimini, Kristianche