Sampdoria ufficiali anticipi e posticipi fino a ottobre | date e orari

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) La Lega Serie B hazzato ledelle partite, traall'ottava giornata. Completo, dunque, il calendario del mese di settembre,ad arrivare alla prima giornata di. Come sempre il proseguo di stagione sarà via via aggiornato con glidefinitivi