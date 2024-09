Sabato sera ' alcolico' doppio intervento dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Ancora due casi di intossicazione etilica nel territorio lecchese, che nellata dihanno costretto i soccorritori a uscite di emergenza.Il primo episodio in ordine temporale alle 20.45, con la chiamata al 112 da via Cavour a Lecco per un 66enne. Sul posto sono giunti i Volontari