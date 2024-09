Sabalenka conquista gli US Open Pegula sconfitta in finale

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 8 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Arynahato il titolo negli Usfemminili, ultimo Slam stagionale andato in scena sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. La campionessa bielorussa, testa di serie numero 2, ha superato inla statunitense Jessica, sesta forza del seeding, in due set con il punteggio di 7-5 7-5, maturato in un’ora e 54 minuti di gioco., che in questo 2024 ha messo in bacheca il suo secondo Australiandi fila in carriera, subentra nell’albo d’oro del torneo all’americana Coco Gauff. Oggi, alle ore 20, ladell’Usmaschile tra l’azzurro Jannik Sinner (1) e lo statunitense Taylor Fritz (12).– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo