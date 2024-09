Rogo in una casa | gravissimi danni non ci sono feriti

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Incendio nella notte in un'abitazione del comuen di Cortona. La struttura è stata dichiarata non agibile, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona,intervenuti ieri sera alle 21 circa in località Il Riccio di Cortona per il