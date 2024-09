Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli Jugeli ha capito che non deve tirare la corda con ADL Si attende un grosso annuncio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 8 settembre 2024)vicino alcon il. Il talento georgiano è pronto a firmare un nuovo contratto con il club azzurro dopo mesi di trattative Calciomercato– Khvichaè vicinissimo alcon il. L’potrebbe arrivare da un momento all’altro, mettendo fine a un lungo periodo di tira e molla tra il club e l’entourage del giocatore. Il Mattino rivela i dettagli della trattativa: ilha offerto aun prolungamento fino al 2029 con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Un aumento sostanzioso rispetto all’attuale contratto da 1,5 milioni annui in scadenza nel 2027. L’offerta era stata presentata personalmente da De Laurentiis e Manna durante il ritiro della Georgia in Germania per gli Europei di giugno.