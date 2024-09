Raid a scuola rubati i cavi elettrici | il sindaco ordina la chiusura per una settimana

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di domenica 8 settembre 2024) Slitta l’inizio dell’anno scolastico per i ragazzi del plesso di via Garibaldi dell’istituto comprensivo statale Castel Volturno Centro. Banditi hanno razziato idella struttura, lasciando lasenza energia elettrica. Questo ha reso ovviamente necessari lavori urgenti per