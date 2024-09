Quattro ore per salvare il gattino L’intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) E’ durato più di 4 oredeideldi Ascoli perunche si era infilato in una specie di canale metallico dove passano i cavi elettrici sotto il cavalcavia di via Po. L’allarme era scattato intorno alle 19, dopo la segnalazione di una volontaria dell’Enpa, allertata dai residenti che da tre giorni sentivano i lamenti. Idelsono intervenuti con l’impiego di una piattaforma aerea ma gli operatori, dopo vari tentativi, non sono riusciti a raggiungere il. Quando si stava ipotizzando di abbandonare, il caposquadra del turno C con i suoi collaboratori ha deciso di usare un lungo bastone con una pinza col quale è riuscito ad agganciarlo e tirarlo fuori. Il felino con un balzo si è però fiondato nel cofano motore di un’auto parcheggiata.