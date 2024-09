Quanti punti di vantaggio avrebbe Sinner su Alcaraz e Djokovic se vince la finale degli US Open Ma Zverev…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ultimo attoUS2024 di tennis, in programma stasera alle ore 20.00 italiane, tra Jannike lo statunitense Taylor Fritz metterà in palio 700validi per il ranking ATP: l’azzurro, grazie al nuovo sistema di assegnazione di, in vigore a partire da questa stagione, ha già portato a casa 1300. Con l’ingresso inagli US2024 di tennis, il numero 1 del mondo si è portato a quota 10480 nella classifica virtuale, mando il torneo salirebbe a quota 11180. Il divario con il resto del mondo sarebbe stato ancor più netto se non fossero stati tolti all’azzurro i 400di Indian Wells. Il più immediato inseguitore, infatti, il tedesco Alexander Zverev, è fermo a quota 7075, a -3405, e nel caso in cuivinca gli USsi ritroverebbe a -4105.