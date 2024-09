Pronostici di oggi 8 settembre Nations League con Spagna Portogallo e Danimarca Sinner in finale agli Us Open

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 8 settembre 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi, seconda giornata dial via con lache dopo il pareggio dell’esordio cerca la prima vittoria esterna sul campo della Svizzera. Per ilsfida contro la Scozia, la Croazia affronta la Polonia, per laimpegno casalingo contro la Serbia, in InfoBetting: Scommesse Sportive e