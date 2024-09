Premio Alfieri del Made in Italy | Zurino | Nomi d’eccellenza nell’Export

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) A Napoli sulla MSC “World Europa”, domani, Michele Emiliano, Vito Bardi, Fulvio Bonavitacola si confrontano con il direttore de Il Mattino, Roberto Napoletano, in occasione deldelin”, promosso dal Forum Italiano dell’Export. Una occasione straordinaria, si legge in una nota, per fare il punto sul “sud”, a pochi giorni dallana di Giosy Romano a capo della ZES Unica – Zona Ecoca Speciale, un confronto che avrà luogo a bordo della nave MSC “World Europa” “ancorata a NAPOLI . E’ la prima volta che tre Governatori di aree politiche diverse si confronteranno con Giosy Romano sulle prospettive della Res Unica. Appuntamento alle 14,30 al Molo Angioino. Il confronto sarà l’evento di apertura del “d’Italia” L’Italia dei talenti che portano la bellezza e la qualità dei nostri prodotti all’estero.