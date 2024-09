Precipita dalla finestra al secondo piano grave bambino

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Undi sette anni è ricoverato in ospedale a Perugia in gravi condizioni dopo essere caduto da una. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi a Massa Martana. Il piccolo è stato portato in ospedale in codice rosso.quanto appreso, sarebbe cadutodella