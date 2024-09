Portogallo-Scozia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Nations League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Torna in campo il gruppo 1 della/25 con la sfida tra, che si affrontano all’Estadio da Luz di Lisbona, con calcio d’inizio previsto quest’, domenica 8 settembre, alle ore 20.45, nella seconda giornata della competizione. Sfida tra la capolista, che ha superato 2-1 la Croazia, e la Tartan Army, sconfitta in casa all’ultimo minuto dalla Polonia. Il match non godrà di alcunatv: in Italia, infatti, nessuno ha acquistato i diritti di trasmissione del match. La sfida sarà invece visibile ingrazie a UEFA Tv, gratis e con commento in inglese: basta accedere al sito della piattaforma e registrarsi gratuitamente per vedere la partita.in tv:/25 SportFace.