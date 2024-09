Pierina Paganelli si decide su scarcerazione di Dassilva figli della donna in ansia | “Tornerebbe qui”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 8 settembre 2024) I familiari disono inper la decisione del Tribunale del Riesame di Rimini che devere sulladi Louis, unico indagato per l'assassinio78enne. Il 34enne infatti tornerebbe nella sua casa e in quello stesso condominio di via del Ciclamino in cui si è consumato il delitto.