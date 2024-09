Parata di stelle a Brescia Ma Tortu annuncia lo stop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Forfait per Filippoallo Sky Wifi Grand Prix didi oggi. Il velocista, a causa di un problema fisico non scenderà in pista nei 200 metri, ma sarà comunque presente tra gli spalti. "Nei giorni scorsi ho avvertito un dolore al ginocchio e ho deciso, seppure dolorosamente, di interrompere anticipatamente la stagione", l’annuncio del 26enne lombardo. Non mancheranno comunque le, su tutti, proprio sui 200 metri, il campione olimpico di Parigi, Letsile Tebogo. In pista sono attese anche le campionesse olimpiche Beatrice Chebet (Kenya, 5000 e dei 10.000) e Masai Russell (Stati Uniti, 100 ostacoli). Presente anche una fitta quota azzurra: sui 110 ostacoli gareggeranno il campione europeo di Roma 2024, Lorenzo Simonelli, e il bronzo continentale degli 800, Catalin Tecuceanum, che proverà ancora una volta a battere il record italiano di Marcello Fiasconaro.