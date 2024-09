Paralimpiadi Ten Col Paglia | l’Italia conquista 71 medaglie 11 dal GSPD questa è inclusione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Parigi. Delle 71te dai nostri atleti alledi Parigi, 11 sono state vinte da coloro che hanno deciso di far parte del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (). Il Ten Col Gianfranco, capitano dele consigliere del Ministro Crosetto, rivolgendosi agli atleti che hanno gareggiato ha dichiarato: “voi siete un valore aggiunto non perché ci rappresentate nelle competizioni nazionali ed estere, ma semplicemente perché grazie alle vostre esperienze di vita noi possiamo crescere e viceversa. Tutto aiuta a migliorare esi chiama”. La disabilità non è un limite ma un punto di partenza, la Difesa lo ha sempre capito e messo in pratica. “Mi auguro – ha continuato– che altrettanto faccia la società spenti i riflettori di Parigi senza, come spesso accade, cadere nell’oblio .