Paralimpiadi Parigi 2024 Pancalli | Spedizione straordinaria per l’Italia

(Di domenica 8 settembre 2024) “Edizione delle. Già prima di partire perchè eravamo la delegazione più numerosa di sempre, e anche come risultati. Come target di riferimento avevamo Tokyo, e siamo andati oltre non soltanto per quanto riguarda le medaglie, ma anche nella classifica del medagliere, che è la rappresentazione di quello che conta, di come si stanno muovendo i vari comitati paralimpici”. Queste le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca, durante la conferenza stampa di chiusura delledi, che si è svolta a Casa Italia. In Franciaè già arrivata a quota 71 e ha ancora la possibilità di ritoccare a 72 il conteggio delle medaglie, mentre in Giappone il numero definitivo fu 69 e peraltro con molti meno ori.