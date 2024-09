Paralimpiadi 2024 oggi ultima giornata di gare | l’Italia Team in competizione con la canoa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 8 settembre 2024) Parigi, 7 settembre– Si chiudono leper. Nelladi, 8 settembre, si svolge l'di. Sono stati 10 giorni straordinari che hanno portato gli Azzurri a oltre 60 medaglie vinte. Il programma della– Fonte comitatoparalimpico.it Nel bacino di Vaires-sur-Marne, per le semifinali dei 200m KL1 femminili, la prima italiana in gara è Eleonora De Paolis (10:00). Nelle altre semifinali, Marius Bogdan Ciusteaggerà nei 200m VL2 maschili (10:28), Amanda Embriaco nei 200m KL3 femminili (10:49), Mirko Nicoli nei 200m VL3 maschili (10:56). Foto comitatoparalimpico.it