Ordine d’arrivo MotoGP GP San Marino 2024 | Marc Marquez vince anche a Misano Bagnaia e Bastianini sul podio 15 Martin

(Di domenica 8 settembre 2024) Calato il sipario sul GP di San, 13° round del Mondialedi. Sul circuito di, dedicato alla memoria del compiantoo Simoncelli, le incognite prima del via non mancavano. Il meteo fin dal mattino si era mostrato incerto e ci si chiedeva se la pioggia sarebbe arrivata a scompaginare i piani. Una variabile che i team hanno dovuto considerare. Il secondo punto di domanda riguardava Francesco. Pecco, reduce dall’incidente di Aragon con Alex, non è al 100% della forma. L’ha detto a più riprese: “Ho dolore al costato e alla clavicola“. Non ci sono fratture, ma gli ematomi sono importanti. Per questo il piemontese, su una pista impegnativa dal punto di vista fisico come quella romagnola, si pensava potesse avere dei problemi come gestione nel finale.