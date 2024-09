Omicidio di Fallou l’amico ferito racconta | È vero | l’omicida stava scappando

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYContinuano a uscire dettagli sulla tragica serata dello scorso mercoledì, quando in via Piave è scattata una rissa in cuiSall ha perso la vita, accoltellato a morte da un suo coetaneo.Un racconto dei fatti di quella sera è