Oltre 132mila studenti pronti a tornare sui banchi in Fvg

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Nuovo anno scolastico al via. Sonoglidel Friuli Venezia Giuliain classe.L'anno scolastico in regione prenderà il via ufficialmente mercoledì 11 settembre, anche se in qualche istituto, come consentito dall'autonomia scolastica, è già suonata la prima