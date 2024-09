Netanyahu sull' attentato a valico ' ideologia assassina di Iran'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) "Siamo circondati da un'guidata dall'asse del male dell'": il primo ministro israeliano, Benyamin, ha commentato così - aprendo la riunione settimanale di governo - l'attacco terroristico aldi Allenby, tra Giordania e Cisgiordania. Lo riporta Times of Israel. Nell'inviare le condoglianze ai familiari dei tre israeliani uccisi, il premier ha parlato di "un giorno difficile" per Israele. Nell'ultima settimana, ha aggiunto, "vili terroristi hanno ucciso a sangue freddo sei ostaggi e tre agenti della polizia israeliana. Gli assassini non fanno distinzioni tra di noi, vogliono ucciderci tutti".