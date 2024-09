Napoli lite tra due clochard finisce in tragedia | uno muore accoltellato alla gola

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 8 settembre 2024) La Squadra Mobile diha ricostruito l'accaduto dopo il ritrovamento, poco dopo le 8 di sabato mattina, del cadavere di un tunisino di 30 anni senza fissa dimora nei giardinetti su viale Dohrn, a pochi metri dal lungomare, ucciso con una coltellata. La segnalazione era stata lanciata da un cittadino di passaggio. All'origine della triste vicenda una, forse per una coperta o un materasso conteso, con un altro, poi indetificato in un altro tunisino di 33 anni. Quest'ultimo è stato rintracciato all'alba di domenica 8 settembre in piazza Garibaldi, grazie anche all'ausilio dei militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Strade Sicure".