MotoGp Misano | vince Marquez davanti a Bagnaia e Bastianini

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Marc, in sella alla Ducati Gresini, ha vinto il Gran Premio di San Marino, in scena sul circuito di. Secondo trionfo consecutivo per l'otto volte campione del mondo, che ha preceduto le Ducati Lenovo di Francesco, al secondo posto, e di Enea, al terzo. In avvio di gara è caduta qualche goccia di pioggia che ha indotto molti piloti al cambio moto:è rimasto in pista, azzeccando la lettura della situazione. Pecco riduce così il gap in campionato su Martin a soli sette punti. Brad Binder (Ktm) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Alex, Quartararo, Miller, Di Giannantonio, Pol Espargaro. Chiude quindicesimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), penalizzato dal cambio moto troppo anticipato.