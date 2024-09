Moto gp San Marino | vince Marc Marquez davanti a Pecco Bagnaia Gara resa più difficile dalla pioggia

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 8 settembre 2024) MISANO ADRIATICO (RIMINI) – Trionfo di, in sella alla Ducati Gresini, nel Gran Premio di San, in scena sul circuito di Misano. Secondo trionfo consecutivo per l’otto volte campione del mondo, che ha preceduto la Ducati Lenovo di Francesco “, al secondo posto, e di Enea Bastianini, al terzo. In avvio di L'articologp Sanpiùproviene da Firenze Post.