Misano da record | 164mila spettatori per la MotoGp tra vip e tifosi

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Doveva essere una giornata da urlo, e così è stato. Nemmeno la minaccia del maltempo ha guastato una domenica bestiale per il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sono stati complessivamente 163.558che hanno assistito alle gare del Motomondiale sul circuito ‘Marco Simoncelli’ durante il weekend: 28.646 venerdì, 45.234 sabato e 89.678 oggi. Battuto il precedente, che risaliva al 2019. "È stata una edizione straordinaria, all’altezza delle migliori di questi venti gran premi consecutivi ache abbiamo promosso sul territorio – sottolineano in coro San Marino, i Comuni della Riviera, la Regione e l’autodromo di– Sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi abbiamo superato quota 2 milioni di. Traguardo solo rallentato nelle edizioni 2020 e 2021, ora di nuovo in forte crescita”.