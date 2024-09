Milano reagisce al branco che vuole rapinare lui e l’amica | accoltellato in via Padova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Un uomo di 35 anni è statodomenica mattina in via, a, dopo aver reagito a un tentativo di rapina da parte di un gruppo di persone descritte come nordafricane. Il trentacinquenne, di origine peruviana, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con tre ferite da taglio alla schiena: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava passeggiando con un’amica quando entrambi sono stati accerchiati dai rapinatori, che hanno cercato di rubare la borsa alla donna. A quel punto il peruviano ha tentato di opporre resistenza ma è statoalla schiena. La polizia ha ascoltato la sua testimonianza nel pronto soccorso dove è stato trasportato dopo l’aggressione e sta indagando sull’accaduto.