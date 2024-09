Milan Repubblica | il club di Gerry Cardinale ceduto agli arabi? Spunta un documento UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 8 settembre 2024), ildiè stato inserito nella lista dei possibili investimenti attuati dal governo saudita. Ecco la situazioned’a? C’è una possibilità concreta. Secondo quanto riportato dal quotidiano la, ildi via Aldo Rossi, oggi controllato da Red Bird – fondo amministrato da– è stato inserito nella lista dei possibili investimenti attuati dal governo saudita. Da un documento, infatti, si evince che tra i 23 potenziali investimenti c’è anche il. Il documento è rivolto a partner occidentali, ma per quanto riguarda il Diavolo, non è specificato in che cosa consisterebbe la partnership. L’obiettivo dell’a è quello di supportare gli ambiziosi obiettivi del regno per il settore, come si legge nell’introduzione del documento, con tanto di firma del Misa, il ministero per gli Investimenti.