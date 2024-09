Milan Bennacer rischia un lungo stop Derby contro l’Inter a rischio | le ultime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Ilpotrebbe perdere uno dei pilastri del suo centrocampo in vista del: si tratta di Ismail, infortunatosi al polpaccio mentre si allenava con l’Algeria. LA SITUAZIONE – Ilsa che potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter disporre su Ismailin occasione deldel 22 settembre. L’algerino, come riportato dalla sua Nazionale sul proprio account X, ha riportato un problema durante l’allenamento svolto in preparazione alla sfida con la Liberia: «si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio.