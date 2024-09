Meloni gela Boccia | Opposta idea di donna

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 8 settembre 2024) Da Cernobbio il presidente del Consiglio ringrazia l’ex ministro e rassicura: «L’esecutivo non uscirà indebolito da una vicenda privata». E avvisa: «Avanti fino a fine legislatura». Per ora le redini del Maxxi passano a Raffaella Docimo, fedelissima di Gennaro Sangiuliano. L’ex collaboratrice sfida il capo del governo via social: «Dilettante». E usa pure il Cav. Lo speciale contiene due articoli.